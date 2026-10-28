Die Herbstferien sind vorbei, die Bilanz über das von der Caritas-Jugendsozialarbeit angebotene Programm fällt positiv aus. „Wir hatten sehr viele Anmeldungen, fast so viele wie in den Sommerferien“, sagt Daniela Tischendorf, Leiterin der Jugendsozialarbeit. Es gab unter anderem die traditionelle Herbstolympiade, das Herbstdinner-Kochen, einen Ausflug in die Dampflok-Erlebniswelt Meiningen und einen kreativen Tag, an dem jeder für seinen Herzensmenschen etwas Schönes basteln konnte.