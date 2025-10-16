Jugendschutz Warum Kinderfotos nicht ins Internet gehören

Vor einigen Jahren berichtet ein damals 11-jähriges Mädchen, das seinerzeit als Model-Influencerin online bekannt ist, wie ein Mann sich in den Account ihrer besten Freundin gehackt und sie angeschrieben habe. Er sei sexuell erregt und sie solle ihm Bilder schicken, hat er ihr zufolge gefordert. Heute findet man ihr Profil nicht mehr.

Dieses Verhalten nennt man Cyber-Grooming - eine Anbahnung von sexuellem Kontakt mit Minderjährigen im Internet. Diese Straftat kann mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Erwachsene versuchen dabei, Kinder und Jugendliche in private Chats zu locken, setzen sie unter Druck und fordern intime Bilder.

Kinder- und Jugendpsychotherapeut Illy hält nichts davon, dass jüngere Kinder ein Tiktok-Profil haben. "Wofür?" Insbesondere beim Posten von Babys stelle er sich die Frage: "Was bringt es dem Baby, dass es auf dem Foto im Internet ist?" Eigentlich ginge es dabei nur um die Eltern. "Das hat auf einem öffentlich zugänglichen Profil nichts zu suchen."

Ob man Kinder mit Bildbearbeitung unkenntlich machen oder Fotos von ihnen nur von hinten schießen sollte - das sind Fragen, auf die die Gesellschaft noch Antworten finden müsse, so Illy. Das Thema sei noch recht jung, sodass es bislang keine allgemeingültigen Normen gebe.