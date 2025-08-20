Jugendschutz Bildungsministerin: Kinder besser im digitalen Raum schützen

Erfurt - Bundesbildungsministerin Karin Prien will Kinder besser im digitalen Raum schützen. "Wir reden zum einen darüber, dass wir unsere Kinder schützen müssen - vor Pornografie, vor Extremismus, vor Gewalt im Netz", sagte die CDU-Politikerin bei einem Antrittsbesuch in Erfurt. Zugleich brauche es aber auch eine junge Generation, die Kompetenzen bei neuen Technologien mitbringt und "Lust auf Künstliche Intelligenz" habe. Das Thema sei komplizierter als eine reine Verbotsdebatte. "Ich glaube, es ist dringend erforderlich, dass wir Kinder im digitalen Raum genauso gut schützen wie im analogen Raum."