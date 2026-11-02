Jugendproteste Merz befürwortet hartes Vorgehen gegen Krawallmacher

Was weiß die Polizei über die Herkunft von Tatverdächtigen?

Über die Nationalität von Tatverdächtigen kann die Polizei grundsätzlich Angaben machen. Ob jemand etwa der Enkel eines Zuwanderers ist, bildet die Polizeistatistik dagegen nicht ab.

Für die Frage nach dem Migrationshintergrund ist nicht entscheidend, ob jemand einen deutschen Pass hat. Das Statistische Bundesamt wie größtenteils auch die Forschung definiert den Begriff so: Wenn jemand selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsbürgerschaft geboren wurde, liegt ein Migrationshintergrund vor. Eine Einwanderungsgeschichte hat jemand, der selbst oder dessen beide Eltern im Ausland geboren wurden.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer unbestimmter Begriffe wie zum Beispiel "Personen mit Zuwanderungsgeschichte" oder "migrantisch gelesene Menschen", um Menschen zu benennen, die familiäre Wurzeln im Ausland haben oder so wahrgenommen werden.

Halloween in Köln

Bei den Krawallen bei den Gen-Z-Protesten in Köln kamen die Beteiligten laut Polizei zum Teil aus dem linksautonomen Spektrum. Der Leitende Polizeidirektor Martin Lotz betonte, andere Randalierer, die an anderen Orten im Stadtgebiet unterwegs waren, hätten dagegen hätten überhaupt keinen Bezug zu den eigentlichen Protesten gehabt. "Das wuchs in der Nacht auf, und das war in Mengen von 200 bis 300 Personen, überwiegend Jugendliche."

Deshalb könne man auch noch keine sinnvollen Angaben zur Zahl der in Gewahrsam Genommenen machen. "Wir hatten in der Nacht an vielen Ecken etwas." Man müsse erst einmal genau schauen, welche Vorfälle jeweils welchen Hintergrund gehabt hätten. Schon in den vergangenen Jahren habe man einen Anstieg der Gewaltbereitschaft in der Halloween-Nacht festgestellt.