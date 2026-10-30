Jugendproteste Gen Z geht auf die Straße – das wird in Bayern erwartet

Mit einer Eskalation der Gewalt in Bayern rechnet Innenminister Joachim Herrmann nach derzeitigem Stand aber nicht. "Die angekündigten Schülerproteste lassen zum jetzigen Zeitpunkt keine vergleichbaren Ausschreitungen wie in Frankreich erwarten", sagte der CSU-Politiker am Dienstag. Den Sicherheitsbehörden lägen derzeit keine konkreten Aufrufe zu Gewalt oder zu geplanten gewalttätigen Ausschreitungen vor.

"Vielmehr lassen sich derzeit Mobilisierungsaufrufe in den sozialen Medien feststellen, die die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Ausland kritisieren und sich davon distanzieren", sagte Herrmann. Dennoch werde es eine starke Polizeipräsenz an allen Orten geben.

Der Handelsverband Bayern beobachtet die Situation, sieht aber keinen Grund zur Beunruhigung. "Es wird hier in Bayern keine französischen Verhältnisse geben", sagte Geschäftsführer Bernd Ohlmann.

Was sagt die Polizei?

Die Polizei in München kündigte an, die aktuellen Entwicklungen rund um die Gen-Z-Proteste im Blick zu behalten. "Wir verfolgen und bewerten die Entwicklungen und Vorfälle im Zusammenhang mit vergleichbaren Versammlungen in anderen Städten und dem europäischen Ausland sehr aufmerksam", sagte ein Sprecher. Dazu stehe die Polizei in engem Austausch mit anderen Polizei- und Sicherheitsbehörden.

Ähnlich sieht es in Nürnberg aus. Die Polizei bereite sich auf alle Eventualitäten vor, sagte Petzold. "Wir beobachten sehr genau, was da passiert."

Der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Jürgen Köhnlein, sagte, dass friedliche Demonstrationen ein selbstverständlicher Bestandteil der Demokratie seinen, warnte aber: "Wer jedoch die Versammlungsfreiheit missbraucht, um seinem Hass auf das System freien Lauf zu lassen und Gewalt auszuüben, muss mit einem konsequenten Einschreiten der Bayerischen Polizei rechnen."

Könnte Halloween die Situation anheizen?

Kostümierte, die sich unter die Demonstranten mischen und Unruhe stiften – diese Gefahr schätzt die Nürnberger Polizei nicht sehr hoch ein. "Es gilt ein ganz klares Vermummungsverbot", sagte Petzold.

Vereinzelte Sicherheitsstörungen und Straftaten könne man nicht gänzlich ausschließen, hieß es von der Münchner Polizei. Es sei zu erwarten, dass es in der Halloween-Nacht allgemein mehr Einsätze gebe.