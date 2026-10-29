Jugendproteste Gen Z geht auf die Straße - das wird in Bayern erwartet

Die Polizei in München kündigte an, die aktuellen Entwicklungen rund um die Gen Z-Proteste im Blick zu behalten. "Wir verfolgen und bewerten die Entwicklungen und Vorfälle im Zusammenhang mit vergleichbaren Versammlungen in anderen Städten und dem europäischen Ausland sehr aufmerksam", sagte ein Sprecher. Dazu stehe die Polizei in engem Austausch mit anderen Polizei- und Sicherheitsbehörden.

Ähnlich sieht es in Nürnberg aus. Die Polizei bereite sich auf alle Eventualitäten vor, sagte Petzold. "Wir beobachten sehr genau, was da passiert und stehen in engem Austausch mit der Stadt."

Könnte Halloween die Situation anheizen?

Kostümierte, die sich unter die Demonstranten mischen und Unruhe stiften - diese Gefahr schätzt die Nürnberger Polizei nicht sehr hoch ein. "Es gilt ein ganz klares Vermummungsverbot", sagte Petzold. Zudem habe es in den vergangenen Jahren in Nürnberg an Halloween nie größere Zwischenfälle gegeben.

Vereinzelte Sicherheitsstörungen und Straftaten könne man nicht gänzlich ausschließen, heißt es von der Münchner Polizei. Es sei zu erwarten, dass es in der Halloween-Nacht allgemein mehr Einsätze gebe. Dass Geschäftsinhaber wie in Frankreich vorsorglich ihre Läden verbarrikadieren, ist demnach nicht notwendig: "Für eine besondere Sicherung oder Schließung von öffentlichen Gebäuden oder gewerblichen Einrichtungen sehen wir derzeit keinen begründeten Anlass."