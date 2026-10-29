Jugendproteste: Douglas hält Samstag zwölf Filialen geschlossen

"Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden hat für uns höchste Priorität", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe man auf Basis einer Risikobewertung vorsorgliche Maßnahmen an ausgewählten Standorten getroffen. "Dazu zählt auch die präventive Schließung von zwölf besonders exponierten Stores am 31. Oktober." Wo sich diese Filialen befinden, teilte die Firma nicht mit.