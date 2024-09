„Eigentlich hatten wir uns das ja schon im vorigen Jahr vorgenommen“, erzählt Frieda Tepler, die Vorsitzende des Jugendbeirats der Stadt. „Martina Blau vom Seniorenbeirat hatte schon die Farbe gekauft. Aber irgendwie hatte es nicht geklappt.“ Aber nun an einem dieser schönen Spätsommertage werden Nägel mit Köpfen gemacht, dank des städtischen Bauhofs, der Anfang voriger Woche die beiden Buswartehäuschen der strahlendem Weiß versehen hatte. Weg sind die schon abgeblätterten Bilder, die einst talentierte Jugendliche der Schleusinger Wiesenbauschule dort kunstvoll gemalt hatten, verschwunden ist das schmuddelige gewordene Weiß und auch Schmierereien. 2016 waren die Häuschen auf Initiative des Schleusinger SPD-Ortsvereins und tatkräftig unterstützt von jungen Leuten der damals noch in Schleusingen lebenden afghanischen Famile Temore schon einmal renoviert worden so gut es ging. Doch nun war es höchste Zeit für eine grundlegende Kur. Am Häuschen am Felsenkeller „haben wir das Motiv im Jugendklub Wiesenbauschule aufgegriffen“, erklärt Frieda. Hier ist jeder willkommen, gleich welcher Hautfarbe, gleich welchen Geschlechts. Bei ihrem Vorhaben haben Sinead, Rhiana und Frieda vom Jugendbeirat verbündete bekommen: 16 Mädchen der Kunst-AG des Hennebergischen Gymnasiums aus fünften, sechsten, siebenten und der zehnten Klasse waren eifrig am Werk. „Ich war selbst überrascht, dass so viele heute gekommen sind, um mitzumachen“, freut sich AG-Leiterin Michelle Höhn. „Wir haben uns gemeinsam überlegt, welches Motiv wir nehmen. Es sollte Bezug zur Stadt haben, wie zuvor die Bertholdsburg. Inspiriert hat uns dann die Slusia Figur mit dem Reh vor dem Rathaus.“ Kräftig bunt sind die Bushäuschen bemalt. „Die graue Jahreszeit steht vor der Tür, da sollte etwas farbenfrohes sein,“ erklärt Michelle. Eine, die sich besonders freut, ist Sylvia Kusche, die schon lange anmahnt, dass die unansehnlich gewordenen Häuschen renoviert werden. Sie kam mit Süßigkeiten, um danke zu sagen, dass es dank der jungen Leute nun geklappt hat.