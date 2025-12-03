Am ersten Adventssonntag war es wieder an der Zeit, dass die Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendorchesters Gleichamberg (KJOG) im Nachwuchsorchester, im Jugendorchester und als Solisten ihr Können im Milzer Kulturhaus zeigen konnten. Mit herzlichen Worten begrüßte Vereinsvorsitzende Marion Peißig-Hessenauer Eltern, Großeltern, Bekannte und viele andere Gäste. Unter ihnen Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus und Heldburgs Bürgermeister Christopher Other. Kommen doch die Musikbegeisterten aus den Ortsteilen beider Städte sowie aus anderen Gemeinden des Unterlandes. Aufmerksame Zuhörer waren auch der vorherige Orchesterleiter Thomas Gütter, die ehemalige Vereinsvorsitzende Ellen Krause und Katrin Juch, Leiterin der Kneipp-Grundschule Bedheim.