Jugendmannschaft: Fußballtrainer soll Mannschaft in Dusche gefilmt haben

Haßfurt (dpa/lby) - Ein Trainer einer Fußballjugendmannschaft in Unterfranken soll sein Team heimlich in der Dusche und der Umkleide gefilmt haben. Die mutmaßlichen Opfer seien nach Polizeiangaben etwa 15 Jahre alt und hätten selbst die Vorwürfe gegen den Mann erhoben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg durchsuchten Polizisten nach den mutmaßlichen Taten im Januar und Februar die Wohnung des Verdächtigen und stellten Speichermedien sicher. Deren Auswertung habe den Verdacht erhärtet, sagte ein Polizeisprecher.