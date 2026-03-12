Jugendmannschaft: Fußballtrainer soll Mannschaft in Dusche gefilmt haben

 
Ein Jugendtrainer steht im Verdacht, heimlich Aufnahmen von Spielern in Dusche und Umkleide gemacht zu haben. Die Polizei ermittelt und hat Speichermedien sichergestellt.

Die Opfer sollen etwa 15 Jahre alt sein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Haßfurt (dpa/lby) - Ein Trainer einer Fußballjugendmannschaft in Unterfranken soll sein Team heimlich in der Dusche und der Umkleide gefilmt haben. Die mutmaßlichen Opfer seien nach Polizeiangaben etwa 15 Jahre alt und hätten selbst die Vorwürfe gegen den Mann erhoben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg durchsuchten Polizisten nach den mutmaßlichen Taten im Januar und Februar die Wohnung des Verdächtigen und stellten Speichermedien sicher. Deren Auswertung habe den Verdacht erhärtet, sagte ein Polizeisprecher. 

Gegen den Mann werde wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. In welchem Ort im Landkreis Haßberge er die Aufnahmen nach dem Training gemacht haben soll, teilte die Polizei nicht mit.

Der Verdächtige kam nicht in Untersuchungshaft. Ob er sich zu den Vorwürfen geäußert hat, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.