Jugendliche im Verdacht: Unbekannte beschädigen Toilettentür - Zug außer Betrieb

Nürnberg/Regensburg (dpa/lby) - Rund zehn Jugendliche sollen während der Fahrt in einem Zug in Richtung Münchner Flughafen randaliert und eine Toilettentür beschädigt haben. Der Zug musste außer Betrieb gestellt werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Teenager seien am Samstagnachmittag am Nürnberger Hauptbahnhof in den Regionalexpress 22 ein- und rund eine Stunde später am Regensburger Hauptbahnhof laut schreiend ausgestiegen.