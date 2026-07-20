Jugendliche im Straßenverkehr: 15-Jähriger betrunken am Steuer - vier Verletzte nach Unfall

Nach Angaben der Polizei soll vor dem Unfall auch ein 16-Jähriger am Steuer gesessen haben - ebenfalls alkoholisiert. Die Jugendlichen sollen das Auto ohne Wissen des Eigentümers benutzt haben. Zudem war der Wagen nach Polizeiangaben nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Beide müssen sich unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Gegen den 16-Jährigen wird außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger ermittelt.