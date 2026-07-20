Jugendliche im Straßenverkehr: 15-Jähriger betrunken am Steuer - vier Verletzte nach Unfall

Kempten (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist in Kempten mit einem Auto verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen bei hoher Geschwindigkeit von der Straße ab, prallte gegen eine Laterne und wurde über die Gegenfahrbahn auf einen Grünstreifen geschleudert. Alle vier Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die Mitfahrer waren zwischen 11 und 16 Jahre alt. Die Polizei geht davon aus, dass der 15-Jährige alkoholisiert war. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.