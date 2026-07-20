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Jugendliche im Straßenverkehr 15-Jähriger betrunken am Steuer - vier Verletzte nach Unfall

Ein 15-Jähriger kommt in Schwaben von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Laterne. Alle Insassen werden bei dem Unfall verletzt. Was die Polizei außerdem noch feststellt.

Jugendliche im Straßenverkehr: 15-Jähriger betrunken am Steuer - vier Verletzte nach Unfall
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Mehrere Streifen der Verkehrspolizei und Polizeiinspektion Kempten waren zur Unfallaufnahme im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kempten (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist in Kempten mit einem Auto verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen bei hoher Geschwindigkeit von der Straße ab, prallte gegen eine Laterne und wurde über die Gegenfahrbahn auf einen Grünstreifen geschleudert. Alle vier Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die Mitfahrer waren zwischen 11 und 16 Jahre alt. Die Polizei geht davon aus, dass der 15-Jährige alkoholisiert war. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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Nach Angaben der Polizei soll vor dem Unfall auch ein 16-Jähriger am Steuer gesessen haben - ebenfalls alkoholisiert. Die Jugendlichen sollen das Auto ohne Wissen des Eigentümers benutzt haben. Zudem war der Wagen nach Polizeiangaben nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Beide müssen sich unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Gegen den 16-Jährigen wird außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger ermittelt.