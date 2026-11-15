Jugendliche gestoppt: Einkauf in Tschechien - Trio mit Böllern und Waffen erwischt

Waldsassen/Schwäbisch Gmünd - Nach einem Einkauf auf einem tschechischen Markt haben sich drei Jugendliche aus Baden-Württemberg bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Anzeigen eingehandelt. Eine Grenzpolizeistreife stoppte die beiden 16-Jährigen und einen 14-Jährigen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd am Samstagabend auf Fahrrädern und einem E-Scooter, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten mit dem Zug einen Ausflug gemacht und waren auf einem Basar im tschechischen Cheb (Eger) gewesen.