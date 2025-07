Jugendliche als Gewalttäter Warum in Großbritannien so viele Teenager zum Messer greifen

Immer wieder sind Teenager in Messergewalt involviert, sowohl in der Opfer- als auch in der Täterrolle. Die Zahl der 13- bis 19-Jährigen, die durch ein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand getötet wurden, hat sich in den letzten zehn bis zwölf Jahren mehr als verdoppelt, wie es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des britischen Youth Endowment Funds heißt.