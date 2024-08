Jugendlesenacht: Mit Buch und Schlafsack in der Kirche

Auch in diesem Jahr findet in der Thomaskirche Benshausen eine Jugendlesenacht mit Übernachtung statt, teilt die Leiterin des Kinder- und Jugendclubs Benshausen, Maya Roth, mit. Erstmals wird sie jedoch ein neues Format auszeichnen. So ist am kommenden Freitag, am 23. August, eine Neuerung, dass gleich vier thematische Lese-Stationen aufgebaut sind, in denen für jeden Geschmack der entsprechende Lesestoff zur Verfügung steht. Ob Fantasy, Krimi, Roman oder Kurzgeschichte, in Vorbereitung dieser besonderen Nacht sind diesmal die verschiedenen Genres besprochen und ausgewählt worden.