„Na wir wollen Erste werden“, sagt Tim Dreßel von der Jugendfeuerwehr aus Fehrenbach, als er gefragt wird, welcher Platz es beim Jugendleistungsmarsch denn werden soll. Sascha Lauenstein tritt ein bisschen auf die Bremse: „Wir wollen es unter die ersten Zehn schaffen“, sagt er. Die Schützlinge von Jugendwartin Monique Anschütz und Betreuer Sascha Lauenstein haben da gerade zwei Stationen absolviert. Die erste ohne Fehler, beim Staffellauf klappt es nur ganz am Ende nicht, die Feuerwehrsicherheitsleine durchs Ziel zu befördern. Zehn Strafpunkte gibt das zwar. Aber die Zwillinge Tim und Tom Dreßel, Nelly Heß und Mia Bräutigam, die die Mannschaft bilden, haben ihre Aufgabe ratzfatz gemeistert und kommen in 1,58 Minuten ins Ziel – ansonsten fehlerfrei – mit 128 Punkten haben sie zu diesem Zeitpunkt die beste Wertung im Staffellauf geschafft. Jedes der Kinder hat eine Aufgabe (Schlauch aufrollen/ Feuerwehrkleidung anlegen/ Strahlrohr an C-Schlauch kuppeln mit Sicherung / und Zielfwerfen der Feuerwehrleine) und muss nach Erledigen der Aufgabe den Staffelstab zum nächsten tragen.