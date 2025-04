Sie haben gemalert, tapeziert, neue Möbel aufgebaut und Lampen angebracht, Kartons gepackt, Altes herausgeschafft und sich die Finger wund geputzt. Und das alles in Eigenleistung, mit Hilfe der eigenen Mitarbeiter. Seit Beginn des neuen Jahres standen die Fahnen in dem Suhler Jugendklub Jugendschmiede auf Neubeginn. Nach den Umstrukturierungen der offenen Jugendarbeit in der Stadt Suhl und einem Trägerwechsel zur Volkssolidarität, hat sich viel verändert. Ein neuer Träger, ein neues Team – mit teilweise den gleichen Gesichtern –, und jetzt präsentieren sich auch die Räume der Jugendschmiede in neuem Gewand.