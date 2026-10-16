Jugendkultur "Saggen" - Die Hose hängt wieder auf halbmast

"Fast Fashion" ermöglicht schnelle Stilwechsel

Resch hat aber auch beobachtet, dass Modetrends inzwischen schneller kommen und gehen. "Was im 20. Jahrhundert eine Dekade war, ist heute vielleicht ein halbes Jahr", sagt sie. Zu dieser Zeit habe es in der Modebranche zwei bis vier Kollektionen pro Jahr gegeben, heute seien es bis zu 16. Dieser schnelle Wechsel von an Trends orientierten Kollektionen, die zum Teil für verhältnismäßig wenig Geld verkauft werden, wird auch als "Fast Fashion" bezeichnet.