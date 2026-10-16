Jugendkultur "Saggen" - Die Hose hängt wieder auf halbmast

München - Junge Leute tragen wieder tief sitzende Jeans. Meist hängen diese so weit unten, dass sie den Blick auf den Bund der Boxershorts freigeben. Kommt einem bekannt vor? In der Tat: Bereits in den 1990er und 2000er Jahren waren die Baggy Pants angesagt. Heute heißt der Trend allerdings "saggen" - abgeleitet vom englischen "sagging", was unter anderem durchhängend oder sackend bedeutet. Modeexpertinnen erklären, was man dazu wissen muss - und wieso die Skinny-Jeans trotzdem nicht aussortiert werden muss.