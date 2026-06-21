Bald sind Ferien – und die Jugendklubs bekommen als Treffpunkt noch mal eine besondere Bedeutung. Aber wie sieht es dort aus, ist alles in Ordnung? In den Klubs der Stadt Kaltennordheim, der Gemeinde Dermbach sowie in den Orten Weilar und Empfertshausen schauten sich kürzlich die Mitarbeiter des Caritasverbandes für die Region Fulda und Geisa, die Bürgermeister und Ortsteilsteilbürgermeister ganz genau um und begutachten – wie immer einmal im Jahr – auch den baulichen Zustand und eventuelle Mängel. Diese Begehung ist für die Jugendlichen aus den Einrichtungen immer ein Anlass, sich vorher noch mal richtig ins Zeug zu legen: Es wird geputzt und gewienert, um den Klus ordentlich zu präsentieren.