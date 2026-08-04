Wenn in Herschdorf Jugendkirmes gefeiert wird, zeigt sich einmal mehr, dass es nicht auf die Größe eines Ortes ankommt. Unter dem Motto „Auf der Karte klein, auf Feiern groß“ verwandelte sich das Dorf am vergangenen (erweiterten) Wochenende in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Fünf Tage lang standen Tradition, Musik, Gemeinschaft und ehrenamtliches Engagement im Mittelpunkt. Besonders sind dabei nicht nur die vielfältigen Programmpunkte, sondern vor allem die Menschen, die mit viel Herzblut dafür sorgen, dass das Fest jedes Jahr aufs Neue gelingt.