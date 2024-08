In neuer Zusammensetzung ist der Jugendhilfeausschuss Suhl am vergangenen Dienstagabend zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Zuerst galt es, einen neuen Vorsitz und dessen Stellvertreter zu wählen. Vorschläge wurden eingebracht und mit großen Mehrheiten angenommen. Die neue Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses für diese Legislatur ist Janine Recknagel (CDU). Der Vorschlag wurde durch Annette Nagel (SPD) eingebracht. Mit neun von zehn Stimmen wurde der Vorschlag angenommen. Als erste Stellvertreterin schlug Claudia John, Bereichsleiterin vom diakonischen Werk, Kristin Kurth vom Jugendhilfeverein Fähre vor. Sie wurde ebenfalls mit neun Stimmen in diese Position gewählt. Lediglich bei der Wahl des zweiten Stellvertreters wurde mehr als eine Person zur Wahl aufgestellt: Hans Peter Kremer (AfD) nominierte seinen Fraktionskollegen Patrick Olbrich. Als weiterer Vorschlag wurde Thomas Linde (Freie Wähler) eingebracht. Bei der Wahl fielen drei Stimmen auf Patrick Olbrich. Mit sieben Stimmen ist Thomas Linde der zweite Stellvertreter der Vorsitzenden.