Jugendhilfe: Dutzende Zwischenfälle in Kinderheimen und Wohngruppen

Erfurt (dpa/th) - Gewalt unter Minderjährigen, sexuelle Übergriffe, Vandalismus oder Diebstahl: Aus Kinderheimen, betreuten Wohngruppen und ähnlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen sind in den vergangenen Jahren Dutzende Vorfälle, die das Kindeswohl beeinträchtigen können, gemeldet worden. Das geht aus Zahlen des Sozialministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Betreiber von Jugendhilfe-Einrichtungen sind laut Ministerium verpflichtet, sogenannte besondere Vorkommnisse zu melden.