Jugendhilfe: Dutzende Zwischenfälle in Kinderheimen und Wohngruppen

Dazu gehören etwa Übergriffe durch Mitarbeiter auf deren Schützlinge und umgekehrt, der Verdacht auf andere strafbare Handlungen durch Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter, Katastrophen oder katastrophenähnliche Ereignisse, Verletzungen, aber auch Beschwerden von Kindern, ihren Angehörigen und Sorgeberechtigten. Unter den erfassten Straftaten von Kindern und Jugendlichen seien etwa Drogendelikte, Autodiebstahl, Fahren ohne Führerschein und Fahrerflucht, sagte eine Ministeriumssprecherin. In Thüringen gibt es knapp 500 Kinderheime und betreute Wohngruppen mit rund 4.200 Plätzen.