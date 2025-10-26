 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Streit bei Fußball: Vater und Sohn greifen Heimmannschaft an

Jugendfußball Streit bei Fußball: Vater und Sohn greifen Heimmannschaft an

Mit einem Regenschirm und einer Trainingsstange gehen ein Vater und sein Sohn auf Spieler und Trainer los. Der Grund war wohl das Ergebnis des Spiels zweier Jugendmannschaften.

Jugendfußball: Streit bei Fußball: Vater und Sohn greifen Heimmannschaft an
1
Vater und Sohn gehörten zur Gastmannschaft. (Symbolbild) Foto: Tobias Hase/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Nach einem Fußballspiel zweier Jugendmannschaften in Regensburg hat ein Vater mit einem Regenschirm auf Spieler und Trainer der Heimmannschaft eingeschlagen. Sein 16 Jahre alter Sohn griff die Betroffenen danach mit einer Trainingsstange an, wie die Polizei mitteilte. Hintergrund für den Angriff soll ein unbefriedigendes Spielergebnis für die Gastmannschaft am Samstag gewesen sein, zu der Vater und Sohn gehörten.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Heimmannschaft habe den Vater seines Regenschirms entledigen und vorerst bändigen können. Daraufhin habe der 16-Jährige eine Trainingsstange aus dem Geräteschuppen geholt. Mit der Stange habe er auf die Menschen eingeschlagen, die rund um seinen Vater standen.

Laut Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Vater und Sohn flüchteten, ehe die Polizei eintraf. Doch über den Spielbericht konnten beide ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.