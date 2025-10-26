Regensburg (dpa/lby) - Nach einem Fußballspiel zweier Jugendmannschaften in Regensburg hat ein Vater mit einem Regenschirm auf Spieler und Trainer der Heimmannschaft eingeschlagen. Sein 16 Jahre alter Sohn griff die Betroffenen danach mit einer Trainingsstange an, wie die Polizei mitteilte. Hintergrund für den Angriff soll ein unbefriedigendes Spielergebnis für die Gastmannschaft am Samstag gewesen sein, zu der Vater und Sohn gehörten.