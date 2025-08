Jugendfreizeittreff: Türen für alle offen

Das Team des Kinder- und Jugendfreizeittreffs (FZT) Zella-Mehlis lädt am 8. August erneut alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür ein. Traditionell öffnet das Haus, um die beliebte Einrichtung und die vielseitigen Möglichkeiten vorzustellen. An diesem Tag präsentieren nicht nur die Mitarbeiter das Angebot, sondern auch zahlreiche Partner sind mit dabei und gestalten ab 15 Uhr in der Hugo-Jacobi-Straße 10 in Zella-Mehlis einen abwechslungs- und erlebnisreichen Nachmittag. Egal, ob Kinder oder Jugendliche, Nachbarn oder auch die Eltern, die den Treff kennenlernen wollen – jeder ist herzlich willkommen. Das Team des FZT freut sich auf den Tag mit allen Besuchern, informiert Stadtsprecherin Linda Münzel.