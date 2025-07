Vier ereignisreiche Tage voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft liegen hinter den jüngsten Volleyballerinnen und Volleyballern des Schmalkalder VV. Traditionell zum Beginn der Sommerferien startete die beliebte Ferienfreizeit, die in diesem Jahr in der Jugendherberge des SEZ Kloster an der Bleilochtalsperre stattfand. Mit ihren Trainern Steffen Köhler, Tina Zehner sowie Conny und Micha Henke machten sich 15 Kinder auf den Weg ins Abenteuer.