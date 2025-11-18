Jugendforum Wartburgkreis: Mitreden, mitgestalten, mitbestimmen

Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre sind eingeladen, am kommenden Donnerstag, 20. November, an der offenen Jugendgruppe des Jugendforums Wartburgkreis teilzunehmen. Das Treffen bietet Raum für Austausch, Vernetzung und neue Ideen.
Junge Menschen können eigene Projekte vorstellen, Ideen aus „Pimp Your Town“ weiterentwickeln und bis zu 1000 Euro Förderung erhalten.
„Wer etwas verändern will, muss nicht warten – bei uns können alle direkt mitgestalten“, sagt Simon Ortner, einer der beiden Koordinatoren der Partnerschaft für Demokratie im Wartburgkreis.
Das Jugendforum ist Teil der Partnerschaft für Demokratie, indem junge Menschen ihre Meinung einbringen und ihre Umgebung aktiv mitgestalten können. Gemeinsam sollen unter anderem Vorschläge aus dem Projekt „Pimp Your Town“ ausgewertet und weiterverfolgt werden.
„Wir möchten Jugendlichen es ermöglichen ihre Projektideen umzusetzen. Dabei unterstützen wir Organisatorisch als auch finanziell.“
Wer eine eigene Idee hat, kann sie direkt beim Jugendforum vorstellen. Projekte, die von Jugendlichen selbst geplant und umgesetzt werden, können mit bis zu 1000 Euro aus dem Jugendfondsunterstützt werden. Der Fonds speist sich aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und dem Thüringer Landesprogramm „Denk bunt“.
„Einfach so Geld?“ – fast! Wer sich bewerben möchte, braucht eine Idee, einen Namen für das Projekt, einen Zeitraum und klare Ziele. Entscheidend ist, dass das Vorhaben im Wartburgkreis umgesetzt wird. Nicht gefördert werden schulische Projekte im Unterricht oder Vorhaben mit kommerziellem Charakter. Eine Bewertungsmatrix hilft, die Förderkriterien zu verstehen.
Das Jugendforum Wartburgkreis möchte langfristig Kinder- und Jugendbeteiligung stärken und jungen Menschen ermöglichen, ihre Region aktiv mitzugestalten.
„Etwas bewegen beginnt mit dir“, betont Simon Ortner.
Weitere Informationen, Kontakt und Eindrücke aus der Arbeit des Forums finden Interessierte auf Instagram unter: @jugendforum_wartburgkreis