Jugendforum Wartburgkreis: Mitreden, mitgestalten, mitbestimmen

Eigene Ideen – echte Förderung

Wer eine eigene Idee hat, kann sie direkt beim Jugendforum vorstellen. Projekte, die von Jugendlichen selbst geplant und umgesetzt werden, können mit bis zu 1000 Euro aus dem Jugendfondsunterstützt werden. Der Fonds speist sich aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und dem Thüringer Landesprogramm „Denk bunt“.