Es ist Herbstferienzeit. Etliche Familien sind mit ihren Kindern für Tage verreist. Und so ist es umso höher zu schätzen und zu werten, dass eine große Anzahl Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehren des Geratales am vergangenen Samstagmorgen in die Geratalhalle reiste, um beim jährlichen Wochenendcamp der Jugendfeuerwehren mitzumachen.