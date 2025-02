16 Mitglieder zählte die Jugendfeuerwehr Altenfeld Ende 2024. Im vergangenen Jahr gab es zwei Austritte und drei Neuaufnahmen. Im November nahmen Maja und Alexa Probestunden, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr entschieden. In der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Altenfeld wurden sie aufgenommen. Finn-Luca und Leonie Rénee sind die zwei anderen Neuaufnahmen, konnten krankheitsbedingt an der Versammlung aber nicht teilnehmen. Alexa und Maja wurden von den Erziehern im Kinderheim Neustadt gefragt, ob sie mal schauen wollen, was man in der Jugendfeuerwehr macht. „Es ist interessant. Es gefällt mir gut“, sagt Alexa.