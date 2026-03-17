Ein leises Kichern geht durch den Raum, als ein Junge den Arm seines Übungspartners fasst und ihn zur Seite dreht. „Ein bisschen Spaß muss sein, aber wir wollen auch was lernen“, sagt Andreas Clemen. Er beobachtet die Übung genau und gibt Tipps für die perfekte stabile Seitenlage – damit das im Ernstfall sitzt. Mehr als 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren sind in das Feuerwehrgerätehaus Unterbreizbach gekommen, um Erste Hilfe auszuprobieren. Der Aktionstag hat mittlerweile Tradition – und kommt jedes Mal gut an.