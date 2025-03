„Monatelanges Training, viel Schweiß, harte Arbeit und einige Tränen haben sich ausgezahlt. Das Wettkampfteam der Jugendfeuerwehr Suhl ist nach einer fünfjährigen Pause zurück“, freut sich Stadtjugendfeuerwehrwart Chris Hermann. „We are back in the Game (Wir sind zurück im Spiel)“, lautete sein euphorischer Ruf während der Jahreshauptversammlung der Suhler Feuerwehr. Grund genug, euphorisch zu sein, hat er allemal. Denn mit dem Sieg des Landesausscheids im vergangenen Jahr in der Disziplin „Internationaler Wettbewerb CTIF“ haben sich die Suhler Jugendfeuerwehrmänner und -frauen für den Bundesausscheid qualifiziert. Dieser wird noch in diesem Jahr in Andernach stattfinden.