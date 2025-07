Jugendfeuerwehr Suhl Heiß auf die Deutsche Meisterschaft

Nach dem großartigen Erfolg beim Landesausscheid in Bad Salzungen, bei dem die Jugendfeuerwehr Suhl den ersten Platz in der Disziplin „Internationaler Bewerb – CTIF“ erringen konnte, richtet sich der Blick nun entschlossen nach vorn: auf die Deutschen Meisterschaften vom 5. bis 7. September in Andernach, der Partnerstadt von Zella-Mehlis. „Die jungen Feuerwehrmitglieder tragen nicht nur den Titel des Landesmeisters Thüringen mit Stolz – sie übernehmen auch Verantwortung: Sie möchten ihr Bundesland beim Bundesausscheid würdig vertreten“, versichert Stadtjugendfeuerwehrwart Chris Hermann.