Im September nimmt der Suhler Feuerwehrnachwuchs an den Deutschen Meisterschaften teil. Vom 5. bis 8. August haben sich die jungen Leute in einem intensiven Trainingslager darauf vorbereitet. „Untergebracht in der Turnhalle in der Ernst-Busse-Straße im Ortsteil Weimar-Schöndorf, nutzten die jungen Feuerwehrmitglieder die Tage, um an technischen Feinheiten zu arbeiten, Abläufe weiter zu optimieren und die Geschwindigkeit im Internationalen Bewerb – CTIF zu steigern“, beschreibt Stadtjugendfeuerwehrwart Chris Hermann die Inhalte. Mit großem Ehrgeiz, Disziplin und einer spürbaren Portion Teamgeist habe die Mannschaft stundenlang trainiert, um jede Bewegung und jeden Handgriff noch präziser abzustimmen. „Das gesamte Team hat in diesen vier Tagen mit enormem Einsatz gearbeitet“, berichtet Nadine Hermann-Jäntsch, Leiterin des Wettkampfteams der Jugendfeuerwehr Suhl. „Man konnte deutlich sehen, wie sehr alle an einem Strang ziehen und wie die Abstimmung von Tag zu Tag besser wurde.“