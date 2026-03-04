In zwei Altersklassen – sechs bis zwölf Jahre und zwölf bis 18 Jahre – treten die Teilnehmer des großen Sportfestes am 14. März in der Turnhalle der SBBS in Steinbach an. Gespielt wird auf Beschluss des Jugendfeuerwehrforums Zweifelderball, auch Völkerball genannt. „Die Zwölfjährigen können sowohl bei den Großen als auch bei den Kleinen antreten, sind allerdings an diese Altersklasse gebunden und dürfen nicht in beiden Altersklassen spielen“, nennt Kreisbrandmeisterin und Kreisjugendfeuerwehrwartin Karolin Barcsik wichtige Details.