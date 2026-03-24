Für eine gute Jugendarbeit bei der Feuerwehr kommt es auf den richtigen Umgang mit Kindern und Jugendlichen an, um sie für die künftige Arbeit in der Einsatzabteilung zu begeistern und zu gewinnen. Das Ausbilderteam der Jugendfeuerwehr von Ilmenau-Roda (Wache 3) um Jugendwart Ricardo Buschbaum bringt dafür nicht nur Engagement mit, es profitiert auch von speziellen Fachleuten aus der Polizei und der Berufsfeuerwehr – wie auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der dortigen Feuerwehr dargelegt wurde.