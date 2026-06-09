Wie sagt doch ein Sprichwort? „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“. Das haben die Merbelsroder am Samstag und Sonntag auf ihrem Festplatz getan. Nach dem 29. Jugendleistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Landkreises Hildburghausen wurde am Samstag beim Tanzabend mit „Die BäääND“ fett Party gemacht. Am Sonntag dann ging es bei einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück sowie den Wachbergmusikanten und den Merbelsroder Sangesfreunden zünftig zur Sache. Selbstverständlich konnte bei den Veranstaltungen auch auf die dreieinhalb Jahrzehnte der beiden Jubilare zurückgeblickt werden.