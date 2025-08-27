Es ist 21 Uhr, als die Stille des späten Abends jäh durch eine Einsatzmeldung über die Leitstelle unterbrochen wird: Fahrzeugbrand in der Klinge in Kupfersuhl. Sofort springen 13 Feuerwehrleute auf, legen ihre Sicherheitsbekleidung an und sprinten zum Einsatzfahrzeug. Wehrleiter Sören Andres übernimmt das Steuer und fährt zügig zu den gemeldeten GPS-Koordinaten, die selbstverständlich vor Abfahrt durch einen Rückruf bei der zuständigen Leitstelle nochmals abgefragt und bestätigt wurden. Kaum um die Kurve gebogen, zeigt sich die Brandstelle bereits von Weitem – ein eindrucksvolles Geschehen, das die Kinder und Jugendlichen im Rahmen ihres 24-Stunden-Camps im Feuerwehrwesen erleben.