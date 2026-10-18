Vom ersten Alarm am Vormittag bis zur Abschlussübung am Abend: Zwölf Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr Eisfeld erlebten am vergangenen Sonnabend einen abwechslungsreichen Zwölf-Stunden-Dienst. Von 9 bis 21 Uhr lernten sie, begleitet von acht Betreuern, verschiedene Aufgaben der Feuerwehr kennen. Der Dienst findet traditionell in den Herbstferien statt und verbindet praktische und theoretische Ausbildung mit mehreren Übungseinsätzen.