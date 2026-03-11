Die Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr Schmalkalden-Meiningen ist einer von zwei großen Höhepunkten im Vereinsleben: Neben dem Zeltlager im Sommer bringt sie einmal im Jahr einen großen Teil der vielen über den ganzen Landkreis verteilten jungen Feuerwehrleute zusammen. Natürlich hat das Ganze Wettkampfcharakter und es geht um Fachwissen und -können – aber es ist auch ein schönes Treffen, bei dem Spaß und Spiel nicht zu kurz kommen, sagt Irina Kuchar, die Kreisjugendwartin Schmalkalden-Meiningen.