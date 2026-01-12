Jugenddisco und Seniorennachmittag: Schlossberg-Events überzeugen – Publikum noch ausbaufähig

Sowohl die Jugenddisco mit DJ Kalle als auch der Seniorennachmittag mit Torsten Donau konnten inhaltlich überzeugen, erreichten jedoch weniger Menschen als erhofft.
Gute Stimmung, viel Lob – doch zu wenig Gäste: Jugenddisco und Seniorennachmittag auf dem Sonneberger Schlossberg zeigen Potenzial mit Luft nach oben.
Sowohl die Jugenddisco mit DJ Kalle als auch der Seniorennachmittag mit Torsten Donau konnten inhaltlich überzeugen, erreichten jedoch weniger Menschen als erhofft.
Nach der Werbung weiterlesen
Zur Jugenddisco kamen rund 50 Jugendliche, der Seniorennachmittag wurde von etwa 40 Besucherinnen und Besuchern wahrgenommen. Trotz der überschaubaren Resonanz fiel das Feedback durchweg positiv aus.
Besonders der Auftritt der Tanzgruppe Little Linder sowie die Beiträge des Kulturbunds Schalkau wurden von den Anwesenden ausdrücklich gelobt und sorgten für eine angenehme, lebendige Atmosphäre.
„Wir haben viel Zuspruch von denen bekommen, die da waren. Trotzdem stellt sich die Frage, warum sich nicht mehr Menschen angesprochen fühlen – obwohl der Wunsch nach Begegnung, Austausch und gemeinsamer Zeit immer wieder geäußert wird“, erklärt Veranstalter Matthias Maier.
An den Formaten soll dennoch festgehalten werden. Die Organisatoren sind überzeugt, dass solche Angebote Zeit, Vertrauen und regelmäßige Wiederholung benötigen, um sich dauerhaft zu etablieren und ein breiteres Publikum zu erreichen.
Die nächsten Termine stehen bereits fest: Die Jugenddisco findet am Freitag, 30. Januar, statt, der nächste Seniorennachmittag folgt am Sonntag, 1. Februar. Veranstalter Matthias Maier hofft, dass die Angebote beim nächsten Mal noch mehr Zuspruch finden und von der Bevölkerung stärker angenommen werden.