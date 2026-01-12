Jugenddisco und Seniorennachmittag: Schlossberg-Events überzeugen – Publikum noch ausbaufähig

Die nächsten Termine stehen bereits fest: Die Jugenddisco findet am Freitag, 30. Januar, statt, der nächste Seniorennachmittag folgt am Sonntag, 1. Februar. Veranstalter Matthias Maier hofft, dass die Angebote beim nächsten Mal noch mehr Zuspruch finden und von der Bevölkerung stärker angenommen werden.