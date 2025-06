„Wir sind noch kein Stück weiter“, sagt Ortschaftsbürgermeister Matthias Gruhn (CDU/UL), als in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend Rätin Johanna Grentzer (CDU/UL) nach dem Stand fragte. Immerhin ist es fast ein Jahr her, als Jugendliche der Gemeinschaftsschule Großbreitenbach im Ortschaftsrat vorsprachen und bekräftigten, dass sie für den Aufbau eines Jugendclubs sowohl Eigenleistungen einbringen wollen, als auch einige von ihnen im Besitz der Jugendleitercard sind, die ihnen besondere Fähigkeiten im Umgang mit Jugendlichen bescheinigt.