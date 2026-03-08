Zur eigentlich nicht jugendgemäßigten Uhrzeit, die gewöhnlich in den Abendstunden beginnt und zur Mitternacht endet, trafen sich auf Einladung von Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz Vertreter aus der Kommunal- und Landespolitik, allen voran Landrätin Petra Enders und Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß, um gemeinsam mit Jugendlichen und Gräfinau-Angstedter Ortsbürgern die feierliche Übergabe des wiedererstandenen Jugendclubs mitzuerleben.