Zur eigentlich nicht jugendgemäßigten Uhrzeit, die gewöhnlich in den Abendstunden beginnt und zur Mitternacht endet, trafen sich auf Einladung von Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz Vertreter aus der Kommunal- und Landespolitik, allen voran Landrätin Petra Enders und Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß, um gemeinsam mit Jugendlichen und Gräfinau-Angstedter Ortsbürgern die feierliche Übergabe des wiedererstandenen Jugendclubs mitzuerleben.
Karl-Heinz Veit 08.03.2026 - 13:00 Uhr