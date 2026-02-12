Bis die Corona-Zeit das Leben allerorts außer Kraft setzte, gab es auch in Büchloh im Untergeschoss des Nebengebäudes des Dorfgemeinschafthauses einen Jugendclub. Nach der Pandemie kam der Club nicht wieder in Gang, die Generation der jungen Leute, die damals zu den Nutzern gehörten, hatte offenbar keinen Bedarf mehr. Für die altersmäßig nachrückende Reihe junger Leute tat es geraume Zeit auch das Buswartehäuschen, um sich zu treffen.