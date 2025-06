Der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) in Ilmenau steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Grund dafür sind in erster Linie Probleme bei der Mitgliedergewinnung. Das wurde in der jüngsten Sitzung des städtischen Sozial- und Gleichstellungsausschusses deutlich. „Teilweise saßen wir nur noch zu zweit bei unseren Sitzungen“, sagt KJB-Mitglied Volker Lohe, als er den Ausschussmitgliedern die Arbeit des Gremiums vorgestellt hat.