Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich seit 1994 bundesweit für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen ein. Wenn im Stiftungsrat in Berlin über die Zukunft diskutiert wird, sitzen meist hochkarätige Vertreter aus Politik und Wirtschaft am Tisch. Diesmal mit dabei: Die ehemalige Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und DKJS-Schirmherrin Elke Büdenbender, Gattin des Bundespräsidenten.