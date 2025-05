Was wollen Jugendliche in den Ortsteilen der Gemeinde Grabfeld, was beschäftigt sie, welche Vorstellungen und Wünsche haben sie vom Leben hier? Dies in Worte zu fassen und gegenüber Gemeinderat und Bürgermeister zum Ausdruck zu bringen ist Aufgabe des Jugendbeirates, der 2024 ins Leben gerufen wurde. Damit wird, wie auch in Thüringen gesetzlich festgeschrieben, die Teilhabe der Jugend am öffentlichen Leben und an Entscheidungen gefördert. Zur Sitzung Ende April in Bauerbach nun standen Marie-Luise Gliesing, Anna Werner, Julius Jahn und Finley Reif vor dem Gemeinderat Rede und Antwort zu ihrer ehrenamtlichen Arbeit.