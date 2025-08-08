Jugendarbeitslosigkeit: Anteil junger Arbeitsloser ohne Berufsabschluss nimmt zu

Erfurt (dpa/th) - Der Anteil junger Menschen ohne Berufsausbildung unter den Arbeitslosen hat in Thüringen zugenommen – bei gleichzeitigem Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit insgesamt. Im vergangenen Jahr verfügten von insgesamt rund 6.900 Arbeitslosen im Alter von 15 bis 25 Jahre gut drei Viertel (77 Prozent) über keinen Berufsabschluss, wie die Landesarbeitsagentur mitteilte. Zehn Jahre zuvor waren im Schnitt noch 7.600 Menschen dieser Altersgruppe ohne Job gewesen, wobei mehr als die Hälfte von ihnen ohne abgeschlossene Berufsausbildung war.