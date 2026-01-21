„Die Kinder werden immer jünger und bleiben immer länger“, sagt Susanne Hohmann, Leiterin der Jugendarbeit der Volkssolidarität Südthüringen im Jugendhilfeausschuss. Gemeint sind die Kinder in den Jugendclubs: „Jeden Tag kommen 40 bis 50 Kinder“, erklärt sie. Viele von ihnen kämen bereits ab 11.30 Uhr direkt nach der Schule in die Treffs und blieben dort, bis diese am Abend schließen. Schlüsselkinder oder Kinder, die sonst den ganzen Tag auf der Treppe sitzen, bis ihre Eltern nachhause kommen – all das sei Lebensrealität vieler Kinder in Suhl, sagt Susanne Hohmann. Im Jugendclub bekommen sie Mittagessen und Betreuung. Doch das Konzept wackele.