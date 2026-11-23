Der Spätherbst ist zuvorderst eine Phase der Reflexion, des Rückblicks. Doch Bad Salzungen richtet den Blick gerade auch nach vorn. Ein Treffen im Jugendfreizeitzentrum Allendorf könnte womöglich gar einen neuen Frühling der Jugendarbeit in der Kurstadt begründet haben. Dort überreichte Präsident Bernd Krätschmer im Namen des Rotary Clubs Bad Salzungen einen Spendenscheck über 3300 Euro an die städtische Jugendarbeit. Mit den Mitteln wird ein innovatives Pilotprojekt realisiert, in dessen Mittelpunkt ein mobiles Lastenfahrrad steht. Organisiert wurde die Übergabe durch den Fachbereich Finanzen der Stadtverwaltung unter der Federführung von Franziska Martin.