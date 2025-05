Es kann damit anfangen, dass ein Kind im Winter nur mit einem dünnen Jäckchen und Turnschuhen in die Schule kommt. Oder es läuft mit leerem Magen auf, weil es frühs zu Hause nichts zu essen gab. Weil sich die Eltern nicht gekümmert, ihr Kind vernachlässigt haben. Vorstellen möchte man sich das nicht. Aber es ist Realität in Deutschland, auch im Wartburgkreis. Eine Realität, mit der das Jugendamt der Kreisverwaltung regelmäßig konfrontiert ist. Und an Beispielen gibt es noch deutlich schlimmere, schwerwiegendere.