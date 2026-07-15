„Es ist eine gute Lösung, jetzt haben wir Hilfe aus einer Hand“, sagt Erich Rindermann, Jugendamtsleiter des Ilm-Kreises, mit Blick auf eine zum 1. Juli wirksam gewordene Strukturveränderung. Die inklusive Jugendhilfe ist künftig im Sachgebiet Sozialer Dienst im Jugendamt verortet. Bisher war das Sozialamt für Kinder mit körperlichen und geistiger Beeinträchtigungen, das Jugendamt aber für jene mit seelischen Erkrankungen zuständig. Eltern mussten an verschiedenen Stellen Hilfen beantragen.